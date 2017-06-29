Меркель: ЕС возьмет на себя больше ответственности в борьбе с терроризмом

БЕРЛИН, 29 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Европа должна взять на себя больше ответственности в борьбе с международным терроризмом, об этом страны-члены ЕС договорились на саммите 22-23 июня, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"На саммите ЕС мы также договорились о том, что Европа должна взять на себя больше ответственности в борьбе с международным терроризмом и в общей политике безопасности и обороны и ещё теснее сотрудничать. И здесь Германия и Франция тесно работают вместе", — сказала Меркель, выступая в бундестаге.

Она подчеркнула, что усиленное европейское сотрудничество в политике безопасности происходит "не в конкуренции, а в дополнение к НАТО".