Меркель: Евросоюз продолжает придерживаться Парижского соглашения о климате

БЕРЛИН, 29 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. ЕС продолжает придерживаться Парижского соглашения о климате, намерен реализовать его быстро и решительно, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая утром в четверг в бундестаге.

"ЕС продолжает придерживаться Парижского соглашения о климате, намерен реализовать его быстро и решительно", — сказала Меркель, добавив, что данное соглашение имеет необратимый характер и не подлежат обсуждению.

Ранее о решении выйти из Парижского соглашения по климату заявил президент США Дональд Трамп, так как, по его мнению, оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского Трамп предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.