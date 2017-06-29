Украинская полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Полиция Украины получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках за последние двое суток, возбуждены 63 уголовных дела, сообщает пресс-служба МВД Украины в четверг на своей странице в Facebook.
Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.
Также сообщается, что открыты 63 уголовных дела по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)", по остальным решается вопрос о правовой квалификации.
По данным пресс-службы, киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.