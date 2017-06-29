Украинская полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости. Полиция Украины получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках за последние двое суток, возбуждены 63 уголовных дела, сообщает пресс-служба МВД Украины в четверг на своей странице в Facebook.

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"За последние двое суток в национальную полицию Украины с сообщениями о блокировании работы компьютерной техники вирусом-шифровальщиком обратились 1508 юридических и физических лиц. Из них 178 — с официальными заявлениями: это 52 частные организации, еще 26 обращений поступило от государственных учреждений", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что открыты 63 уголовных дела по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров)", по остальным решается вопрос о правовой квалификации.

По данным пресс-службы, киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco), работают над преодолением последствий вирусной атаки.