Глава Южной Кореи выразил надежду на мирное объединение полуострова

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал мирное объединение Корейского полуострова "бескомпромиссным принципом для поддержания устойчивого развития и благосостояния будущих поколений", но в то же время подчеркнул необходимость сильных мер безопасности для противостояния каким-либо вооруженным провокациям со стороны КНДР.

Такое мнение южнокорейский лидер выразил в ходе приветственной речи по случаю открытия симпозиума по вопросам объединения двух стран, сообщает агентство Ренхап

"Для нашей страны, единственной разделенной в мире нации, мирное объединение не является предметом выбора, но бескомпромиссным принципом для поддержания устойчивого развития и благосостояния будущих поколений", — цитирует агентство слова Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи добавил, что "в соответствии с принципом мирного объединения нам необходимы высокие меры безопасности для противостояния любым вооруженным провокациям со стороны КНДР с помощью эффективного управления при чрезвычайных ситуациях, прочного альянса между Южной Кореей и США… и, что главное, нашего стремления играть ведущую роль по разрешению вопросов касаемо Корейского полуострова".

Около недели назад Мун Чжэ Ин выразил надежду, что сможет встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном до конца года, если сложатся благоприятные условия. Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году пока была последней.

В свою очередь, представитель Комитета по мирному воссоединению страны заявил, что те заявления, что глава Южной Кореи делал в ходе его предвыборной кампании, совершенно не соответствуют его выступлениям после избрания на пост президента. В связи с этим власти КНДР посоветовали Мун Чжэ Ину начать сближение с Пхеньяном, отметив, что в противном случае, его ждет повторение "жалкого пути его предшественника – Пак Кын Хе".