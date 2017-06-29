В Минобороны Польши рассказали об опасности вируса ExPetr

ВАРШАВА, 29 июн — РИА Новости. Вирус ExPetr может повлиять на оборонные возможности Польши, заявил министр обороны страны Антони Мачеревич.
По оценке министра обороны, "атака может повлиять на кибернетическую безопасность страны и наши оборонные возможности". К счастью, по моим сведениям, не были атакованы в Польше никакие институты, связанные с широко понимаемой сферой безопасности.
Мачеревич не стал утверждать, из какой страны была произведена кибератака. "По словам украинцев, это россияне. Я не знаю, точна ли эта информация, но ее нужно принимать во внимание", — сказал он.
Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.