Австралия и США начали масштабные совместные военные учения

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Австралия и США начали самые масштабные совместные военные учения в австралийских территориальных водах, сообщает агентство Рейтер.

По данным агентства, в учениях примут участие 33 тысячи американских и австралийских военных. Учения пройдут в территориальных водах Австралии и продлятся месяц. Они включают отработку как морских, так и воздушных операций.

По словам главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса, учения проводятся на фоне возникших опасений эскалации конфликта вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.

"Я доволен сигналом, который это (учения — ред.) направляет нашим друзьям, союзникам, партнерам и потенциальным противникам", — цитирует агентство заявление Харриса.

"Когда существуют опасения относительно китайской активности в Южно-Китайском море, военные учения направят сигнал и приобретут большую значимость", — прокомментировал это событие специалист по внешней политике университета Сиднея Джеймс Каррен.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.