Австралия и США начали масштабные совместные военные учения

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Австралия и США начали самые масштабные совместные военные учения в австралийских территориальных водах, сообщает агентство Рейтер.
По словам главы Тихоокеанского командования США Гарри Харриса, учения проводятся на фоне возникших опасений эскалации конфликта вокруг спорных островов в Южно-Китайском море.
"Я доволен сигналом, который это (учения — ред.) направляет нашим друзьям, союзникам, партнерам и потенциальным противникам", — цитирует агентство заявление Харриса.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.