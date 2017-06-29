"Друзья России": в сенате США не могут договориться по санкциям против РФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Председатель комитета по международным отношениям сената Боб Коркер назвал "лучшими друзьями России" демократов, препятствующих принятию нового законопроекта по санкциям против нее, сообщает The Washington Post.

Речь идет о законопроекте о новых мерах против Ирана и России, утвержденного в сенате ранее в этом месяце. В нем, помимо прочего, предусмотрена мера, по которой президент Дональд Трамп не может отменить новые санкции без согласования конгресса.

На прошлой неделе Палата представителей США отправила законопроект обратно в сенат на доработку из-за нарушения "конституционных требований", связанных с его возможным влиянием на правительственные доходы.

По данным WP, демократы в сенате считают, что республиканцы в Палате представителей не примут исправленный вариант документа, вместо этого сделав его более удобным для Трампа.

Как отмечают в газете, из-за демократов, мешающих принять законопроект как можно быстрее, Коркер "потерял терпение".

"Вы занимаете нелепую позицию, не позволяя нашему законопроекту дойти до Палаты представителей до тех пор, пока не будете точно знать, как она отреагирует на законопроект… Это стратегия, ориентированная на проигрыш", — пояснил он им.

По его словам, демократы действуют "себе во вред" и "оказывают услугу России".

Одобренный в сенате законопроект ранее раскритиковали в Германии и Австрии. Так, глава германского МИД Зигмар Габриэль и австрийский канцлер Кристиан Керн опубликовали совместное заявление, в котором обвинили США в стремлении вынудить Европу закупать американский сжиженный газ.