Увеличить контингент в Афганистане готовы 15 стран-участниц миссии НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Пятнадцать стран-участниц миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане выразили готовность усилить свой контингент, ожидаются обязательства и от других стран, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня я могу подтвердить, что мы усилим наше присутствие в Афганистане. 15 стран уже пообещали дополнительный вклад в миссию "Решительная поддержка", я жду с нетерпением других объявлений от других стран", — сказал Столтенберг журналистам перед заседанием министров обороны стран-членов НАТО.

Ранее военное командование альянса заявило, что для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. В среду Столтенберг отметил, что некоторые союзники по НАТО уже сделали заявления об увеличении национального контингента. Он сообщил, что в четверг сможет огласить решения ряда стран, хотя эти цифры не будут итоговыми — процесс сбора сил продолжается. Вместе с тем, НАТО не собирается вновь участвовать в боях в Афганистане.