Увеличить контингент в Афганистане готовы 15 стран-участниц миссии НАТО

БРЮССЕЛЬ, 29 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Пятнадцать стран-участниц миссии "Решительная поддержка" НАТО в Афганистане выразили готовность усилить свой контингент, ожидаются обязательства и от других стран, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее военное командование альянса заявило, что для более эффективного обучения, содействия и консультирования афганских силовых структур требуется еще несколько тысяч военнослужащих. В среду Столтенберг отметил, что некоторые союзники по НАТО уже сделали заявления об увеличении национального контингента. Он сообщил, что в четверг сможет огласить решения ряда стран, хотя эти цифры не будут итоговыми — процесс сбора сил продолжается. Вместе с тем, НАТО не собирается вновь участвовать в боях в Афганистане.