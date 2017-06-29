Катар не нашел российский след в кибератаке на местное агентство новостей

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани заявил, что российские хакеры не стояли за кибератакой на сайт государственного новостного агентства в Катаре, передает телеканал CBS.

"Согласно располагаемой нами информацией, — это не российский хакер", — сообщил Аль Тани в интервью телеканалу. Глава МИД Катара указал, что ФБР завершило свое расследование по поводу кибератаки, сообщив катарской стороне, что Россия не стоит за ней, отмечает телеканал.

Аль Тани также сообщил, что с проведением кибератаки связаны некоторые страны Ближнего Востока, отметив, что Катар в данный момент заводит судебное дело на эти страны. Министр не уточнил, о каких государствах идет речь. Генпрокурор Катара ранее сообщил, что хакерская атака на государственное новостное агентство проводилась соседними государствами, которые бойкотируют страну.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом расследования, сообщил, что США заподозрили "русских хакеров" во взломе агентства новостей в Катаре, который спровоцировал последовавший за этим скандал в регионе. Телеканал утверждал со ссылкой на неназванные официальные лица в США, что целью взлома было создание напряженности между США и их союзниками, в частности Катаром. Каких-либо подтверждений этому не приводится.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Катар все обвинения отверг.