МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американцы недовольны как подходом нынешнего президента США Дональда Трампа, так и экс-президента США Барака Обамы к расследованию "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, свидетельствуют данные опрос телеканала Fox News.
Опрос проводился с 25 по 27 июня, в нем приняли участие более тысячи человек.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".