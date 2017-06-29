МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Американцы недовольны как подходом нынешнего президента США Дональда Трампа, так и экс-президента США Барака Обамы к расследованию "вмешательства РФ" в американские выборы в 2016 году, свидетельствуют данные опрос телеканала Fox News.

По результатам исследования, 53% американцев неодобрительно относятся к действиям обоих президентов в аспекте этого расследования. Работу Трампа по этому вопросу одобряют 37% опрошенных, в то время как подход Обамы — лишь 31%.

Опрос проводился с 25 по 27 июня, в нем приняли участие более тысячи человек.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".