КНР обвинила Австралию в шпионаже и слежке за гражданами Китая, пишут СМИ

ПЕКИН, 29 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай обвинил правительство Австралии в шпионаже и слежке за китайскими гражданами, пишет издание Global Times.

"Во всемирной скрытой борьбе Австралия никогда не была в роли жертвы. Напротив, они без всякой причины вели разведывательную деятельность в отношении КНР и безосновательно обвиняли Китай в шпионаже за ними, эта логика просто нелепа", — приводит газета слова сотрудника управления госбезопасности Китая.

Издание отмечает, что ранее МИД Китая раскритиковал одну из австралийских телепрограмм за то, что в ней заявлялось о китайском "внедрении" в Австралию. Внешнеполитическое ведомство тогда заявило о том, что подобные сообщения абсолютно "безосновательны" и "не достойны упоминания".

Он также отметил, что сотрудники спецслужб Австралии подбираются к китайским гражданам, живущим за рубежом, собирают информацию и подстрекают их на ведение подрывной деятельности в Китае. Он добавил, что австралийские спецслужбы ведут слежку за китайскими гражданами и посольством страны, где, по его словам, были найдены многочисленные подслушивающие устройства.