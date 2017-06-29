Келли предупредил о возможных попытках вмешательства в выборы США в будущем

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Министр национальной безопасности США Джон Келли не исключил, что в будущем могут быть новые попытки вмешаться в американские выборы, в чем Вашингтон обвиняет Москву, сообщает телеканал CNN.

Выступая в Вашингтоне, Келли заявил, что его министерство должно соблюдать баланс: с одной стороны, защищать государство от кибервмешательства, с другой – уважать автономность штатов и местных властей. Он предложил штатам помощь министерства на "волонтерской основе", при этом призвал чиновников заручиться дополнительной поддержкой.

"Я бы сказал, что если им не нужна наша помощь, и даже если она им нужна, им рекомендовано нанять несколько очень хороших специалистов в киберсфере, чтобы улучшить защиту, потому что это вопрос будущего", — сказал Келли, отметив, что эта угроза неизбежна.

Осенью 2018 года в США пройдут промежуточные выборы. Тогда переизберут всех 435 депутатов палаты представителей конгресса и треть сенаторов, а также ряд губернаторов.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп . Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".