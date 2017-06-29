В Пакистане число погибших при возгорании бензовоза превысило 170 человек

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Число погибших в результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистана в минувшее воскресенье увеличилось до 173 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местной больницы, врача Абдула Басита.

Ранее сообщалось о 152 погибших. По словам Басита, еще 37 человек проходят лечение в больницах.

Пожар произошел в провинции Пенджаб в воскресенье утром. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.