Украина потеряна для России надолго, считают в ЦСР

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Украина как партнер потеряна для России на долгое время, Киев будет выстраивать отношения с западными структурами без членства в НАТО, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"В ходе украинского кризиса Россия воссоединилась с Крымом, решила проблему базирования Черноморского флота, заблокировала на долгосрочную перспективу членство Украины в НАТО. Вместе с тем, это породило ряд новых серьезных проблем. Россия для Украины — стратегический противник. Вражда укоренилась на уровне политической идеологии и общественного сознания. Украина потеряна для России в качестве партнера на долгое время", — говорится в докладе.

Киев, полагают эксперты, "будет последовательно выстраивать военно-политические отношения с западными структурами без членства в НАТО". "Необходимо предпринимать последовательные усилия по ликвидации конфликта на Донбассе. Проблема требует как диалога с Киевом, так и договоренностей с Западом. Одномоментная сделка по Украине невозможна. Дипломатам предстоит длительный, постепенный и неровный процесс урегулирования", — отмечается в материале.

На постсоветском пространстве, отмечают эксперты, сохраняются и другие замороженные конфликты. Так, считают в ЦСР, России нужно оставаться посредником между Арменией и Азербайджаном, продолжая усилия по решению Карабахского конфликта, вернуться к обсуждению проекта решения приднестровской проблемы. "Нужна дальнейшая нормализация отношений с Грузией, восстановление дипломатических отношений и безвизового режима с Тбилиси, содействие примирению Грузии с Абхазией и Южной Осетией", — говорится в докладе ЦСР.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.