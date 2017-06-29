Иран планирует использовать свои связи с КНДР для урегулирования ситуации

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардашир Лариджани заявил, что Тегеран не исключает возможность использовать свои связи с КНДР для содействия в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Ренхап.

"Мы полагаем, что мы должны использовать наши двусторонние отношения (между Тегераном и Пхеньяном — ред.) для решения проблем. Если это по нашим силам, то мы изучим наши возможности по налаживанию отношений между двумя Кореями", — сказал иранский политик в интервью южнокорейским СМИ во время своего визита в Сеул для участия в совещании спикеров стран парламентов Евразии.

"Мы должны развивать и продвигать политический диалог", — заявил он, добавив, что Тегеран в своей внешней политики основывается на принципах мирного разрешения любых внешних проблем.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.