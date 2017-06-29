Иран планирует использовать свои связи с КНДР для урегулирования ситуации

ТОКИО, 29 июн – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардашир Лариджани заявил, что Тегеран не исключает возможность использовать свои связи с КНДР для содействия в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, сообщает агентство Ренхап.
"Мы полагаем, что мы должны использовать наши двусторонние отношения (между Тегераном и Пхеньяном — ред.) для решения проблем. Если это по нашим силам, то мы изучим наши возможности по налаживанию отношений между двумя Кореями", — сказал иранский политик в интервью южнокорейским СМИ во время своего визита в Сеул для участия в совещании спикеров стран парламентов Евразии.
КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.