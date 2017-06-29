Японская финансовая компания подверглась кибератаке

ТОКИО, 29 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Японская финансовая компания kabu.com Securities Co.,Ltd подверглась кибератаке, сообщило агентство Киодо в четверг.

Компания оказывает финансовые услуги в интернете – продажу и покупку акций, валютные операции, заключение трастовых сделок. В результате кибератаки ее сайт на какое-то время вышел из строя. Компания подала заявление в полицию. Правоохранительные органы выясняют, имеет ли это отношение к распространившемуся в Европе вирусу-вымогателю. Если будет найдено сходство, то атака на kabu.com Securities Co.,Ltd станет первым случаем деятельности вируса в Японии.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью.