США сообщили о сокращении бюджета миротворческих операций ООН на $500 тысяч

ООН, 29 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпредство США при ООН сообщило о первых успехах в вопросе сокращения расходов всемирной организации — бюджет миротворческих операций урезан более чем на полмиллиона долларов.

"Усилия США привели к тому, что бюджетный комитет ООН значительно сократил ежегодный бюджет по миротворческой деятельности более чем на полмиллиона долларов, подтолкнув ООН эффективнее выполнять свои мандаты", — говорится в сообщении миссии.

Траты ООН на миротворческие операции составляют 7,9 миллиарда долларов, 28,5% от этой суммы приходится на США. Новый президент Дональд Трамп ранее заявил, что взносы должны составлять не более 25%. Ранее сообщалось, что в ходе переговоров по бюджету на миротворческую деятельность США настаивали на его сокращении на миллиард долларов. Таким образом, сумма будет сокращена до 7,3 миллиарда долларов.

Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя принятие бюджета, заявила об обязательствах перед американскими налогоплательщиками. "Всего за пять месяцев здесь (в ООН — ред.) мы уже смогли сократить более чем на полмиллиона долларов бюджет ООН на миротворческие операции, и мы только начали", — отмечается в заявлении Хейли.

Ранее она говорила, что США добьются реформирования всех 16 текущих миротворческих миссий ООН с целью повышения эффективности их работы и сокращения расходов.

Регулярный бюджет ООН составляет около 5,4 миллиарда долларов и формируется за счет взносов всех 193 государств-членов. Размер взноса рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. При этом платеж не должен превышать 22% всего бюджета. Наибольшая доля также приходится на США — 22%.