США сообщили о сокращении бюджета миротворческих операций ООН на $500 тысяч

ООН, 29 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпредство США при ООН сообщило о первых успехах в вопросе сокращения расходов всемирной организации — бюджет миротворческих операций урезан более чем на полмиллиона долларов.
"Усилия США привели к тому, что бюджетный комитет ООН значительно сократил ежегодный бюджет по миротворческой деятельности более чем на полмиллиона долларов, подтолкнув ООН эффективнее выполнять свои мандаты", — говорится в сообщении миссии.
Постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя принятие бюджета, заявила об обязательствах перед американскими налогоплательщиками. "Всего за пять месяцев здесь (в ООН — ред.) мы уже смогли сократить более чем на полмиллиона долларов бюджет ООН на миротворческие операции, и мы только начали", — отмечается в заявлении Хейли.
Регулярный бюджет ООН составляет около 5,4 миллиарда долларов и формируется за счет взносов всех 193 государств-членов. Размер взноса рассчитывается исходя из среднего показателя ВВП и дохода на душу населения страны. При этом платеж не должен превышать 22% всего бюджета. Наибольшая доля также приходится на США — 22%.