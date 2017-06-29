ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ, пишет газета Hill.

По ее данным, сначала об этом в своем Twitter сообщил корреспондент агентства Рейтер Дастин Волц, который написал, что "сенатский законопроект запрещает использование продукции "Лаборатории Касперского" в связи с сообщениями о том, что компания может быть уязвима из-за влияния со стороны правительства РФ".

Как пишет Hill, данная новость появилась на фоне сообщений о том, что "агенты ФБР посетили дома по меньшей мере десяти сотрудников компании". При этом подчеркивается, что "ведомство до сих пор не связалось с компанией" по этому поводу.

Указывается, что сама компания, расположенная в России и имеющая подразделения в разных странах, включая США, в официальном заявлении опровергла свои связи с правительством РФ.

"Как частная компания "Лаборатория Касперского" не имеет связей ни с какими правительствами и никогда не помогала в их действиях, связанных с кибершпионажем", — приводит Hill данное заявление. В нем отмечается, что "Лаборатория Касперского" считает абсолютно неприемлемым то, что компанию несправедливо обвиняют без каких-либо серьезных свидетельств". Также подчеркивается ее готовность "помочь всем обеспокоенным правительственным организациям с любыми продолжающимися расследованиями".

Hill также отмечает, что основатель компании Евгений Касперский приглашен для дачи показаний в конгресс США.

В американском представительстве "Лаборатории Касперского" РИА Новости пока не прокомментировали ситуацию.