ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американский сенат рассматривает проект военного бюджета США, который, в частности, предусматривает введение запрета на использование правительственными структурами продукции компании "Лаборатория Касперского" из-за связей с правительством РФ, пишет газета Hill.
Как пишет Hill, данная новость появилась на фоне сообщений о том, что "агенты ФБР посетили дома по меньшей мере десяти сотрудников компании". При этом подчеркивается, что "ведомство до сих пор не связалось с компанией" по этому поводу.
Указывается, что сама компания, расположенная в России и имеющая подразделения в разных странах, включая США, в официальном заявлении опровергла свои связи с правительством РФ.
Hill также отмечает, что основатель компании Евгений Касперский приглашен для дачи показаний в конгресс США.
В американском представительстве "Лаборатории Касперского" РИА Новости пока не прокомментировали ситуацию.