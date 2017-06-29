В Бразилии назначили нового генпрокурора в разгар коррупционного скандала

МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в среду принял решение назначить нового генерального прокурора страны, ей стала Ракел Додж.

"Ракел станет первой женщиной, поставленной во главе генеральной прокуратуры республики", — приводит агентство Sputnik заявление представителя правительства Бразилии Алешандри Паролы.

Додж вступит в должность с 17 сентября вместо Родригу Жанота.

Решение Темера принято на фоне крупного коррупционного скандала. Именно нынешний прокурор Жанот официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против Темера. Обвинение было направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь палата депутатов должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

По бразильским законам, глава государства выбирает кандидатуру генпрокурора из предложенных профессиональным правовым сообществом. В этот раз впервые с 2003 года президент нарушил традицию и отдал предпочтение не тому кандидату, который набрал больше всех голосов среди коллег, а занявшей второе место Додж. Бразильские СМИ объясняют такой выбор слишком большой близостью получившего больше всего голосов Николау Дину к Жаноту.