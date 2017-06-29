ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Администрация США приняла новые критерии выдачи виз гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением и всем беженцам, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на меморандум госдепартамента.
Сообщается, что новые требования разосланы в среду в американские диппредставительства за рубежом.
В понедельник Верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу президента Дональда Трампа, на время рассмотрения приостановлено большинство решений нижестоящих судов, блокировавших данный документ.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.