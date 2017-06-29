В США арестовали 40 человек после протеста против реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сорок человек арестованы в среду у здания конгресса США в Вашингтоне после акции протеста против реформы здравоохранения президента Дональда Трампа.Hill, полиция Капитолия, отвечающая за безопасность конгресса, отреагировала на серию звонков из офисов сенаторов. Участникам акции было предложено прекратить выступления. "По данным полиции, те, кто отказался, были арестованы", — говорится в материале.
По данным издания, в основном протестовали сторонники движения Planned Parenthood ("Планирование семьи"), которое президент США Дональд Трамп, известный выступлениями против абортов, неоднократно подвергал критике. Демонстранты скандировали "Здравоохранение сейчас", а в руках у них были плакаты с требованием "Не забирайте наше здравоохранение".
Трамп уже давно пытается провести свои преобразования в здравоохранении вместо реформы его предшественника Барака Обамы, которая, в том числе подразумевает, что во все медицинские страховые планы автоматически включена ежемесячная плата за ряд услуг, включая аборты. Эту сумму — как правило, несколько долларов в месяц — выплачивают абсолютно все обладатели медстраховок, включая мужчин.