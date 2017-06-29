В США арестовали 40 человек после протеста против реформы здравоохранения

ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сорок человек арестованы в среду у здания конгресса США в Вашингтоне после акции протеста против реформы здравоохранения президента Дональда Трампа.

Как сообщила газета Hill , полиция Капитолия, отвечающая за безопасность конгресса, отреагировала на серию звонков из офисов сенаторов. Участникам акции было предложено прекратить выступления. "По данным полиции, те, кто отказался, были арестованы", — говорится в материале.

По данным издания, в основном протестовали сторонники движения Planned Parenthood ("Планирование семьи"), которое президент США Дональд Трамп, известный выступлениями против абортов, неоднократно подвергал критике. Демонстранты скандировали "Здравоохранение сейчас", а в руках у них были плакаты с требованием "Не забирайте наше здравоохранение".

Трамп уже давно пытается провести свои преобразования в здравоохранении вместо реформы его предшественника Барака Обамы, которая, в том числе подразумевает, что во все медицинские страховые планы автоматически включена ежемесячная плата за ряд услуг, включая аборты. Эту сумму — как правило, несколько долларов в месяц — выплачивают абсолютно все обладатели медстраховок, включая мужчин.