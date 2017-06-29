ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Профильный комитет сената конгресса США в среду одобрил проект военного бюджета страны на 2018 финансовый год, сообщила газета Hill.
Как заявил в связи с этим глава комитета республиканец Джон Маккейн, проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".
Профильный комитет по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса сейчас рассматривает проект бюджета, выделяющий на нужды Пентагона в общей сложности 696,5 миллиардов долларов.