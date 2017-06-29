ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Профильный комитет сената конгресса США в среду одобрил проект военного бюджета страны на 2018 финансовый год, сообщила газета Hill.

По ее данным, сенатский комитет по делам вооруженных сил поддержал вариант, предусматривающий выделение на нужды Пентагона 640 миллиардов долларов. Еще 60 миллиардов долларов предлагается выделить на проведение военных операций за рубежом.

Как заявил в связи с этим глава комитета республиканец Джон Маккейн, проект военного бюджета "начинает процесс восстановления американских вооруженных сил после шести лет ужасающих сокращений финансирования".

Hill напоминает, что Белый дом запросил в 2018 году на военные нужды 603 миллиарда долларов плюс 65 миллиардов долларов на проведение военных операций за рубежом.

Профильный комитет по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса сейчас рассматривает проект бюджета, выделяющий на нужды Пентагона в общей сложности 696,5 миллиардов долларов.