В Венесуэле заморозили счета генпрокурора и запретили ей покидать страну

МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Верховный суд Венесуэлы принял ряд обеспечительных мер в отношении генерального прокурора Луисы Ортеги Диас и запретил ей покидать страну.

В соответствии с решением суда на 4 июля назначены предварительные слушания, на которые вызвана для дачи показания сама Диас. Также ей запрещено передавать в управление третьим лицам свое имущество, все ее счета замораживаются.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Венесуэлы во вторник счел достаточными основания для начала процесса против генерального прокурора Луисы Ортеги Диас, которая в последнее время все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов суда иммунитета.

Запрос против генпрокурора был подан одним из депутатов пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы. При этом по закону единственной инстанцией, которая может сместить генпрокурора, считается Национальная ассамблея, находящаяся под контролем оппозиции.

Ранее сама Диас подала в конституционную палату Верховного суда иск с требованием лишить неприкосновенности восьмерых членов суда, однако в иске ей было отказано. Затем она подала сразу три иска против созыва учредительного собрания, которое должно заняться подготовкой изменений в конституцию страны.

В среду генпрокурор весьма жестко охарактеризовала ситуацию, складывающуюся в стране. "Я думаю, что у нас есть государственный терроризм, где потеряно право на манифестации, где манифестантов жестоко подавляют, где гражданских людей судит военная юстиция", — заявила она.