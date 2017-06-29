Евросоюз не готов к кибератакам, считают в Европарламенте

РИГА, 29 июн – РИА Новости. Евросоюз не готов к кибератакам, считает депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.
Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. В Латвии пострадали несколько сетей магазинов средней величины.
Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.