На севере Ирака три мирных жителя и военный погибли при атаках боевиков ИГ*

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Трое мирных жителей и один военный погибли в результате двух атак боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака, передает агентство Синьхуа.
Кроме того, по данным агентства, при минометном обстреле со стороны боевиков недалеко от города Шергат погибли трое мирных жителей.
В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство"*, захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.
*Террористическая организация, запрещенная в России.