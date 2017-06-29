На севере Ирака три мирных жителя и военный погибли при атаках боевиков ИГ*

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Трое мирных жителей и один военный погибли в результате двух атак боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака, передает агентство Синьхуа.

Как сообщил агентству источник в силах безопасности страны, военный погиб в результате столкновения с боевиками на западе города Байджи в 200 километрах от Багдада. Отмечается, что силовики ликвидировали трех боевиков.

Кроме того, по данным агентства, при минометном обстреле со стороны боевиков недалеко от города Шергат погибли трое мирных жителей.

В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью террористической группировки "Исламское государство"*, захватившей часть страны. Боевики совершают нападения и теракты, жертвами которых чаще всего становятся мирные жители.

*Террористическая организация, запрещенная в России.