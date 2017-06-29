ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Советники пытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия представляет угрозу для их страны, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.
Источники телеканала утверждают, что "мало сигналов того, что президент уделяет время и внимание киберугрозам со стороны России".
"Я не видел никаких этому доказательств", — заявляет один высокопоставленный представитель Белого дома.
Источник в разведсообществе заявил, что Трампа каждый день продолжают "информировать о вмешательстве России в выборы, поскольку новая информация выходит в свет".
В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".