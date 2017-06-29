ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Советники пытаются убедить президента США Дональда Трампа в том, что Россия представляет угрозу для их страны, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Как пишет телеканал, "администрация Трампа по-прежнему не предприняла никаких шагов для того, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года".

Источники телеканала утверждают, что "мало сигналов того, что президент уделяет время и внимание киберугрозам со стороны России".

"Я не видел никаких этому доказательств", — заявляет один высокопоставленный представитель Белого дома.

Источник в разведсообществе заявил, что Трампа каждый день продолжают "информировать о вмешательстве России в выборы, поскольку новая информация выходит в свет".

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу "вмешательства России" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В конгрессе прошел целый ряд громких слушаний по "российскому вмешательству", но участвовавшие в слушаниях разведчики не предоставили каких-либо доказательств, ссылаясь на секретность информации.

В американских СМИ также регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".