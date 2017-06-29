В Германии сняли запрет на установку лагеря протестующих против саммита G20

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Высший конституционный суд в Карлсруэ снял запрет на размещение палаточного лагеря протестующих против саммита G20 в Гамбурге, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Ранее высший административный суд в Гамбурге запретил протестующим против саммита "большой двадцатки" размещать палаточный лагерь в городском парке. Суд постановил, что размещение на территории парка около трех тысяч палаток для ночевок и необходимой инфраструктуры "не является функциональной или символической частью выражения мнения".

Ожидается, что в акции могут принять участие до десяти тысяч человек, отмечает издание. Однако, согласно постановлению суда, власти Гамбурга могут значительно ограничить деятельность организаторов лагеря, в частности, сократить количество мест в лагере, изменить сроки и место размещения.

Ранее начальник полиции Гамбурга Ральф Мартин Майер сообщил, что около 20 тысяч полицейских, в том числе сотрудников федеральной полиции, будут обеспечивать безопасность на саммите G20, который пройдет 7-8 июля в немецком Гамбурге. Он отметил, что полиция готова ответить на активные действия радикальных группировок.