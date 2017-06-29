Россия призвала не абсолютизировать "нормандский формат" по Донбассу

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Москве призывают не абсолютизировать "нормандский формат" (РФ, Франция, Германия, Украина) по урегулированию в Донбассе, это не орган для принятия решений, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Как подчеркнул дипломат, окончательное слово остается за контактной группой, в рамках которой представители Киева и Донбасса в прямом диалоге сами должны договориться по взаимоприемлемым путям решения проблем.
"Это принципиальный момент. Судьбу Украины должен решать только ее народ. Именно в его руках находится ключ к урегулированию кризиса. Мы готовы этому содействовать", — отметил Карасин.