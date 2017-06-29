МОСКВА 29 июн – РИА Новости. Сотрудничество Грузии с НАТО принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России, заявил в интервью газете "Известия" статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"К сожалению, вместо выстраивания добрососедского и равноправного диалога с соседями — Абхазией и Южной Осетией — с маниакальным упорством Тбилиси продолжает твердить об их "оккупации" Россией. Этот абсурдный тезис используется как аргумент в пользу дальнейшего сближения с НАТО. Печально, но в данном вопросе позиция нынешних грузинских властей ничем не отличается от позиции режима (бывшего президента Грузии Михаила) Саакашвили. Более того, в последнее время сотрудничество Грузии с альянсом принимает такие формы, что фактически делает Тбилиси участником натовской политики "сдерживания" России", — заявил Карасин.

Как напомнил дипломат, только за прошлый год на грузинской территории трижды проводились крупные учения с участием контингентов стран-членов НАТО.

"Уже второй год подряд специально отрабатывается оперативная переброска тяжелой военной техники из Европы. Состоявшаяся недавно в Тбилиси Парламентская ассамблея НАТО и принятая там декларация отчетливо продемонстрировала ангажированность альянса на грузинском направлении и желание прочно закрепиться на Южном Кавказе", — добавил он.

В ночь на 8 августа 2008 года вооруженные силы Грузии атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В конце августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.