Политолог прокомментировал выступление офицера Переса в Венесуэле

Атака на здания ВС и МВД в Венесуэле (16)

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Последние события в Венесуэле, в ходе которых офицер Оскар Перес выступил против президента Николаса Мадуро, отражают настроения части армии, уставшей от коррупции и нарушения конституционных норм, считает мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом Мадуро. Нападавшие исчезли в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

"Это только начало подобных выступлений, это не касается коррумпированной верхушки вооруженных сил, но вполне относится к среднему звену командования, не вовлеченному в коррупцию. Надеюсь, что это закончится не восстанием, а давлением на власти с целью уважать конституцию", — сказал Агилар РИА Новости.

По его мнению, многих в венесуэльских вооруженных силах и спецслужбах беспокоит ситуация, при которой они вынуждены исполнять приказы, связанные с репрессиями против народа.

"Единственная гарантия стабильности сейчас в том, что вооруженные силы могут оказать давление на власти с целью уважать конституцию, а также назначить выборы, отменить проведение учредительного собрания", — заметил политолог.