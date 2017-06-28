Депутат ЕП назвал санкции против России инструментом политики

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента Марко Дзанни заявил РИА Новости, что санкции в отношении России являются инструментом политического воздействия, и призвал восстановить диалог с Москвой.

"Санкции стали исключительно политическим инструментом, не имеющим никаких логических или экономических оснований. ЕС должен восстановить диалог с Россией, мы должны вернуть тесное сотрудничество во множестве сфер, где мы имеем общее видение и одни и те же интересы… это экономический кризис, терроризм и регулирование потоков беженцев", — заявил Дзанни.

В среду Совет ЕС путем письменной процедуры принял постановление о продлении секторальных санкций против РФ до 31 января 2018 года. Решение о продлении санкций было принято единогласно без обсуждения. Постановление Совета ЕС о продлении на шесть месяцев санкций против России будет опубликовано в официальном журнале Евросоюза в четверг.