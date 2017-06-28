Британец, которого сбил автобус, поднялся на ноги и пошел в паб

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В сети появилась видеозапись с камер наблюдения, на которую попал инцидент с автобусом в британском городе Рединг, сообщает The Guardian.

На кадрах записи, выложенных на YouTube, видно, как автобус на высокой скорости сбивает с ног идущего по тротуару мужчину. Тот, пролетев несколько метров, почти мгновенно встает на ноги и заходит в ближайший паб.

53-летний британец Саймон Смит, ставший жертвой инцидента, отделался лишь царапинами и ссадинами, уточняет The Guardian.