В ДНР назвали провокацией обстрел Красногоровки украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Украинские силовики совершили провокацию в отношении сил непризнанной ДНР, обстреляв населенный пункт, находящийся под контролем правительства Украины, сообщил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"Сегодня силовики совершили очередную провокацию, обстреляв из минометов Красногоровку (под контролем Украины). Как мы ранее сообщали, данную провокацию готовил лично заместитель начальника управления полиции в Донецкой области и фактически руководил обстрелом мирного населенного пункта", — сказал представитель минобороны. Он отметил, что подразделения ДНР соблюдают режим прекращения огня и не реагируют на провокации силовиков.

"Вся ответственность за обстрел лежит исключительно на украинских силовиках, стремящихся сорвать "хлебное перемирие", — добавил представитель минобороны ДНР.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о начале очередного перемирия в Донбассе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа". Однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

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