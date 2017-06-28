ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн — РИА Новости. Израильские военные застрелили вооруженного палестинца в ходе операции на Западном берегу реки Иордан, передает армейская пресс-служба.
"В ответ на непосредственную угрозу военные открыли огонь в направлении подозреваемого, который в результате был убит", — говорится в сообщении.
Операция проходила в городе Хевроне. Ее целью был поиск нелегального оружия, сообщают военные.
Армейская пресс-служба распространила фотографию оружия, найденного при убитом. Это самодельный пистолет-пулемет типа "Карл-Густав". Такое оружие применялось в десятках нападений на израильтян.