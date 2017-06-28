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В мире

В отношении экс-президента ПМР Шевчука возбудили пять уголовных дел

22:1628.06.2017
(обновлено: 22:23 28.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЕвгений Шевчук. Архивное фотоЕвгений Шевчук. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Пять уголовных дел, главным фигурантом которых является экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, находятся в производстве Следственного комитета ПМР, заявил председатель Верховного совета (парламента) непризнанной республики Александр Щерба.

Евгений Шевчук. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Бывшего президента Приднестровья Шевчука подозревают в крупных хищениях

Верховный совет в среду выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности.

"В настоящий момент рассмотрены пять представлений прокурора, суть которых сводится к тому, что в течение 2012–2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения", — приводит слова спикера парламентская пресс-служба.

Евгений Шевчук. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Экс-президент Приднестровья Шевчук тайно покинул республику
Как сообщил на заседании парламента прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, первое уголовное дело касалось создания некоммерческой организации "Стабилизационный фонд ПМР". На счет фонда было перечислено со специализированного газового счета почти 83 миллиона приднестровских рублей или около 8 миллионов долларов. Второе дело связано с деятельностью завода "Биохим". По предварительным данным, в доход Шевчука шли 12 центов с каждого литра спирта, производимого на заводе. Третье уголовное дело заведено по организации и участию в контрабандных схемах, в которые также были вовлечены тогдашний председатель таможни ПМР Геннадий Кузьмичев и ряд его подчиненных.

По данным Гурецкого, четвертое дело связано с замораживанием части пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы. Пятое дело, где фигурантом стал Шевчук, связано с дачей заведомо ложных показаний двумя гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.

"Нам в течение прошлых пяти лет (президентство Шевчука) постоянно говорили, что закон должен торжествовать. Говорили о принципе неотвратимости наказания. Сегодня мы получили ответ на все вопросы", — добавил председатель парламента.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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