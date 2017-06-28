В отношении экс-президента ПМР Шевчука возбудили пять уголовных дел

ТИРАСПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости, Владимир Сандуца. Пять уголовных дел, главным фигурантом которых является экс-президент Приднестровья Евгений Шевчук, находятся в производстве Следственного комитета ПМР, заявил председатель Верховного совета (парламента) непризнанной республики Александр Щерба.
Верховный совет в среду выразил согласие на снятие неприкосновенности с Шевчука и дал возможность на проведение следственными органами необходимых процессуальных действий и привлечение бывшего президента к уголовной ответственности.
"В настоящий момент рассмотрены пять представлений прокурора, суть которых сводится к тому, что в течение 2012–2016 годов в республике лицо, исполняющее полномочия президента ПМР, Евгений Шевчук, выходил за рамки служебных обязанностей и создал систему, которая коррумпированно работала на вывод денежных средств из бюджета и для личного обогащения", — приводит слова спикера парламентская пресс-служба.
По данным Гурецкого, четвертое дело связано с замораживанием части пенсий и заработных плат работников бюджетной сферы. Пятое дело, где фигурантом стал Шевчук, связано с дачей заведомо ложных показаний двумя гражданами, отбывавшими наказание в виде лишения свободы.
"Нам в течение прошлых пяти лет (президентство Шевчука) постоянно говорили, что закон должен торжествовать. Говорили о принципе неотвратимости наказания. Сегодня мы получили ответ на все вопросы", — добавил председатель парламента.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.