ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Минские соглашения остаются единственным мирным способом решения конфликта в Донбассе, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Я отвечу как человек, как военный: я давно бы эти минские соглашения забыл и пошел бы по наиболее правильному пути – покончил бы с бандеровским режимом. Как глава отвечу так: это единственный на сегодняшний момент способ, ниточка, которая, может быть, позволит нам решить в нашу пользу те проблемы, которые в Минске озвучены", — заявил Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.