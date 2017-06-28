Глава ДНР не видит возможности для возвращения Донбасса под контроль Киева

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что не видит возможности для возвращения Донбасса под контроль Киева, поскольку "мосты сожжены".

"В обозримом будущем не вижу возможности туда войти. А на кого (президента Украины Петра — ред.) Порошенко менять? На Турчинова, Парубия, Авакова (секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков — ред.)? Хоть одну кандидатуру назовите, с кем там говорить?" — сказал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса, отвечая на вопрос, возможно ли возвращение Донбасса под контроль украинского правительства при смене власти в Киеве.

Как заявил глава ДНР, "разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора, у нас независимость от нее".

По его словам, ДНР уже прошла "точку невозврата".

"И не то, что мосты сожжены, их на самом деле взорвали, утопили в реках крови… Мы свою точку невозврата прошли. Те зверства, которые Украина сделала и делает до сих пор, ни в какой здравый смысл не укладываются", — добавил Захарченко.