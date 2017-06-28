Time просит убрать из гольф-клубов Трампа поддельные обложки своего издания

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Американский еженедельный журнал Time попросил компанию президента США Дональда Трампу убрать из гольф-клубов поддельные обложки своего издания с фотографией Трампа на них, сообщает газета Washington Post.

Как пишет газета, по меньшей мере в пяти гольф-клубах висит поддельная обложка журнала с изображением Трампа, опубликованная якобы 1 марта 2009 года. Однако Трамп в 2009 году ни разу не появлялся на обложке Time. Как отмечает издание, до начала политической карьеры Трамп был опубликован на обложке журнала только в январе 1989 года.

Представитель журнала Кэрри Чака (Kerri Chyka) подтвердила, что обложка является подделкой. По ее словам, Time попросили их убрать из всех гольф-клубов.

Как отмечает Washington Post, остается неясным кем и по какой причине были изготовлены эти изображения. Представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс отказалась комментировать декор гольф-клубов.