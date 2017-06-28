Bloomberg объяснило, почему авианосцы США могут оказаться устаревшими

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Огромная стоимость, уязвимость перед современными видами противокорабельных вооружений и новые технологии могут сделать американские авианосцы морально устаревшими кораблями, пишет Bloomberg.

Эти гигантские плавучие аэродромы, способные нести до 90 самолетов одновременно, способны демонстрировать военную мощь США по всему миру. Однако в будущем, по мнению автора, перед руководством ВМС страны неизбежно должен встать вопрос о том, насколько существование подобных кораблей оправдано — как с военной, так и финансовой точек зрения.

К примеру, новейший авианосец "Джеральд Форд" обошелся Соединенным Штатам в 13 миллиардов долларов, причем ряд дефектов на нем потребуется устранять вплоть до 2019 года, напоминает Bloomberg. Стоимость только аэрофинишера — системы, обеспечивающей прием самолета при посадке, — из-за необходимости исправления неполадок утроилась и достигла 961 миллиона долларов.

Кроме того, в будущем Россия и Китай получат более совершенные противокорабельные ракеты. Обе эти страны также, вероятно, разрабатывают проекты гиперзвуковых летательных аппаратов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Пентагона. В распоряжении вооруженных сил КНР уже есть противокорабельная баллистическая ракета DF-21D. За дальность в 1 400 километров и высокую мощность ее прозвали "убийцей авианосцев". Со временем из-за подобных систем авианосные группы США вынуждены будут держаться на большом удалении от берегов, считает автор.

Авианосцы — символ господства американской военной мощи, и поэтому, несмотря на все свои недостатки, остаются "неприкосновенными" как для военных, так и для конгрессменов. Однако в будущем США неизбежно понадобится адаптировать свои ВМС для действий в новых условиях, и, возможно, руководство страны найдет более эффективное применение миллиардам долларов, которые сейчас уходят на авианосные группы, подчеркивает Bloomberg.