Боевики, захватившие в Ливии сотрудников ООН, выдвинули свои требования

КАИР, 28 июн — РИА Новости. Вооруженные боевики, похитившие сотрудников миссии ООН в Ливии, условием для их освобождения назвали выход из тюрьмы своих соратников, задержанных в Саудовской Аравии, об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал "Ливия сейчас".

По данным СМИ, радикалы похитили семь членов из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, ехавших в ливийский город Эз-Завия из Туниса для инспекции центров, где содержатся нелегальные мигранты.

Согласно телеканалу, среди удерживаемых сотрудников международной организации — иностранцы.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что боевики, связанной с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) группировки взяли в плен сотрудников миссии ООН в Ливии в городе Эз-Завия.

Ранее у миссии ООН в Ливии сменился глава, им стал вместо немца Мартина Коблера ливанский дипломат Хассан Саламе.

В Ливии в последние годы сохраняется нестабильная обстановка в связи с деятельностью радикальных исламистов, связанных с "Аль-Каидой" и ИГ (запрещены в РФ). В стране также продолжается раскол центральной власти — параллельно действуют правительство нацсогласия в Триполи и временное правительство на востоке страны, а парламент отказался признать законность триполийских властей.