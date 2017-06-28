Трамп обсудит с президентом Южной Кореи "возможное будущее общение с КНДР"

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином "возможное будущее общение с КНДР", заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Мы будем говорить с президентом Муном об идеях, которые у него есть насчет будущего общения с Северной Кореей", — сказал представитель Белого дома.

Мун Чжэ Ин не исключает переговоров с КНДР по ракетной и ядерной программе Пхеньяна, а также по другим вопросам. Формально не исключает переговоров и американское руководство, хотя выражает по этому поводу скептицизм.