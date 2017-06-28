В Харькове демонтировали барельеф маршалу Жукову

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости. Барельеф маршалу Жукову на здании возле станции метро "Дворец спорта" в Харькове демонтировали, сообщил в среду местный портал "МедиаПорт".

"С многоэтажки возле станции метро "Дворец спорта" убрали барельеф Жукову, в честь которого до переименования назывался проспект, пролегающий в Слободском и Немышлянском районах. Одновременно доска служила указателем", — говорится в сообщении.

По данным портала, табличка висела на фасаде дома по адресу проспект Московский, 190/1. "Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя", — приводятся в сообщении слова секретаря городской комиссии по вопросам топонимики и охране историко-культурной среды при Харьковском городском совете Алексея Хорошковатого.

​Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве. В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

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