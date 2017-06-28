ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом вновь призвал Китай оказать давление на КНДР с целью "повлиять на поведение" Пхеньяна в разработке ядерного оружия и средств его доставки.

"Мы признаём, что Китай делает больше, чем раньше, но хотим, чтобы он делал больше, чем готов делать сейчас", — заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома накануне визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По его словам, 90% внешнеторгового оборота КНДР приходится на Китай, так что КНР является той страной, которая может реально повлиять на Северную Корею.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попытки добиться от Китая сотрудничества по КНДР "не сработали", но затем пошел на попятный, сказав, что сотрудничество продолжается.