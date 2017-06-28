В Венесуэле спецслужбы обыскали дом пилота, атаковавшего здания ВС и МВД

МЕХИКО, 28 июн – РИА Новости. В ночь на среду спецслужбы Венесуэлы провели обыск в доме, принадлежащем инспектору Оскару Пересу, после атаки вертолета под его управлением на здания верховного суда (ВС) и МВД страны.

Группа сотрудников спецслужб Венесуэлы во главе с офицером Пересом во вторник угнала полицейский вертолет, забросала гранатами и обстреляла здания МВД и ВС, заявив о начале борьбы с режимом президента Николаса Мадуро. Нападавшие исчезли в неизвестном направлении. Власти назвали происшедшее террористической атакой и начали розыск причастных к событиям людей.

По сообщению портала Nacional, в результате обыска было изъято большое количество военного обмундирования. Местонахождение самого Переса по–прежнему остается не известным.