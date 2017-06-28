ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп готов вводить новые санкции против КНДР, когда понадобится, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома накануне визита южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

"Он готов продвигаться к потенциальным новым санкциям в то время, когда посчитает нужным", — сказал он.

По словам представителя Белого дома, координация США и Южной Кореи по вопросу КНДР будет одной из основных тем переговоров между Мун Чжэ Ином и Трампом.