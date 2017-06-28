Лавров раскритиковал западный подход к урегулированию украинского конфликта

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Партнеры на Западе перекладывают ответственность за урегулирование на Украине только на Россию, забывая про механизмы контактной группы и про Киев, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По Украине достаточно безапелляционная позиция: заявляют, что вот мол Россия все должна решить, забывая о том, что есть главный принцип урегулирования любого конфликта, который означает вовлечение всех сторон. И в рамках контактной группы, которую никто не отменял, и которую нормандский формат только подкрепляет, а не заменяет, в рамках контактной группы украинское правительство должно начать все-таки по-честному прямой диалог с теми людьми, которые на востоке Украины отказались принимать вооруженный антигосударственный переворот",- сказал Лавров.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.