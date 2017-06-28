Нидерландская компания TNT Express подверглась атаке вируса-вымогателя

ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Нидерландская компания TNT Express, подразделение курьерской службы FedEx, "в значительной мере затронуто" эпидемией вируса-вымогателя, говорится в сообщении FedEx.

При этом работа других компаний FedEx затронута не была. Об утечке информации из TNT Express пока никаких данных нет. Предпринимаются меры для устранения неполадок, по большей части региональные отделения TNT Express работают нормально, говорится в релизе.

Финансовые последствия для компании пока неизвестны.

FedEx — компания по доставке корреспонденции и грузов с ежегодным оборотом в 60 миллиардов долларов. В компании работает более 400 тысяч человек.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB. Атака началась во вторник около 11.00. По данным СМИ, на 18.00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов. С учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке заняла 14-е место.