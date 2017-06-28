Габриэль: стороны конфликта на Украине соблюдают "хлебное перемирие"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре. 28 июня 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на пресс-конференции в Краснодаре. 28 июня 2017

КРАСНОДАР, 28 июн – РИА Новости. Стороны конфликта на Украине в целом соблюдают "хлебное перемирие", заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа".

"Сейчас обе стороны достигли согласия, потому что у них общий интерес — урожай. Перемирие за хлеб — это хорошая идея, и вопрос в том, почему мы не продолжим потом это перемирие, почему после урожая мы не продолжим добро… Я считаю, было бы хорошо подумать над вопросом, говорить о вопросе, как нам удастся хотя бы в качестве первого шага сделать это перемирие прочным", — сказал глава МИД ФРГ на пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, стоит использовать шанс достигнуть перемирия для того, чтобы "продвигать и последующие процессы".