Во время протестов в Марокко около 80 полицейских получили ранения

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Порядка 80 стражей порядка получили ранения в ходе протестов на севере Марокко, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в местной администрации.

По данным агентства, в понедельник 50 полицейских получили ранения в городе Эль-Хосейма. По словам источника, большинство стражей порядка пострадали от того, что протестующие забрасывали их камнями.

Еще 29 сотрудников полиции получили ранения в ходе протестов в соседнем городе Эмзуран во вторник.

Неспокойная обстановка в городе Эль-Хосейма сохраняется с октября прошлого года, когда местный рыбак был раздавлен в мусоровозе при попытке извлечь оттуда конфискованную полицией рыбу. Гибель рыбака спровоцировала волну протестов против "коррупции и несправедливости".

Как сообщает агентство со ссылкой на сотрудника Марокканской ассоциации по правам человека (AMDH), 150 человек были задержаны в ходе беспорядков. Отмечается, что в последнее время жители протестуют не в одном, а сразу в нескольких районах. В ряде случаев полиция применяет слезоточивый газ, несмотря на присутствие женщин и детей.