Россия и Германия могут урегулировать кризисы в мире, убежден глава МИД ФРГ

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. Берлин убежден, что для урегулирования кризисов на Украине и в Сирии необходимо использовать потенциал отношений Германии и России, заявил министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль на российско-германской Конференции городов-партнеров в Краснодаре.

"Я твердо убежден в том, что мы можем урегулировать эти конфликты, которые нам необходимо решать, и нам надо пользоваться огромным потенциалом содружества между Западом и Россией, между Германией и Россией", — заявил он.

По мнению Габриэля, между Берлином и Москвой существует и экономический, и политический, и культурный потенциал, а также потенциал в области экологии, однако в данный момент он не используется так, как мог бы.